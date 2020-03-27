После взрыва дома в Магнитогорске пропала пенсионерка

Бывшие коллеги сообщили, что женщина была прикована к инвалидному креслу.

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Сегодня утром в редакцию «Первого областного» обратилась ветеран металлургического комбината Магнитогорска, которая обеспокоена судьбой своей бывшей коллеги. Женщина рассказала, что 85-летняя Зоя Григорьевна самостоятельно передвигаться не может — прикована к инвалидному креслу — а со вчерашнего дня они потеряли с ней связь.

«Мы разговаривали с человеком с нашего Совета ветеранов, которая ее опекает. Она буквально накануне с ней созванивалась, мы ей купили от Совета ветеранов коляску. Мы боимся за нее почему? Потому что родственников у нее нет, да еще она и возрастная», — переживает женщина.

Всю информацию, которую сообщила обеспокоенная жительница Магнитогорска, сайт «Первый областной» передал в администрацию города. Как пояснили в пресс-службе, что в той стороне, где располагается квартира Зои Григорьевны, по имеющимся данным не было ни пострадавших, ни погибших.

«Мы связались с нашей соцзащитой. Зоя Григорьевна у нас на учете не состоит. Поэтому информации по ней так сразу предоставить не можем. Так, как дом был вчера вечером обесточен, скорее всего, ее кто-то приютил, может быть знакомые. Сегодня будет собрание собственников в 10:00, там на месте, возможно и ее приведут туда», — пояснили в пресс-службе администрации Магнитогорска.

В мэрии также добавили, что всю необходимую информацию, касающуюся происшествия на улице Доменщиков можно получить по телефону ЕДДС: 8 (3519) 20-60-20.

В школе № 36 сразу же после ЧП был организован штаб, в который могут прийти все проживающие в доме № 19 по улице Доменщиков. Здесь организовано питанием, а также можно решить вопрос с дальнейшим временным размещением. Телефон горячей линии: 8 (3519) 33-03-22.

Сегодняшнюю ночь жители города провели в гостиницах «Золотая юрта» и «Европа». Их квартиры в это время охраняли сотрудники правоохранительных органов.