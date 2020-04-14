До уголовного дела дошел дружеский спарринг в Челябинске

Один из «боксеров» скончался от полученных травм.

Послушать 00:00

В ноябре прошлого года несколько друзей совместно выпивали в одном из домов Челябинска. И двое из них, изрядно охмелев, решили вступить в спортивный спарринг на перчатках. Только забыли договориться о правилах и продолжительности проведения боксерского поединка.

Все состоялось на пустом участке местности возле многоквартирного дома. Друзья двух любителей бокса, по классике, снимали все на камеру.

В итоге, обвиняемы нанес своему 33-летнему сопернику многочисленные удары в голову, от которых он потерял сознание. После того, как оппонент выбыл из боя, молодой человек доставил товарища в его квартиру, где просто оставил его, не оказав какую-либо медицинскую помощь, даже не вызвав «скорую».

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от тупой травмы головы», — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Теперь дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.