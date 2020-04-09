В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества коммунальной организацией, выкопавшей котлован, в который провалились двое школьников. ЧП произошло в Чебаркульском районе в марте этого года.
"По предварительным данным, школьники провалились под лед в момент, когда пытались сократить дорогу до дома. Путь им преградил котлован, вырытый коммунальными службами для очистки реки", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить к награде не растерявшихся в трудной ситуации девочек, которые спасли детей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия.
Напомним, детей спасла 15-летняя школьница, которая услышала крики. Благодаря девочке ребята не пострадали.