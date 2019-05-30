/ Уголовное дело возбудили после обнаружения мертвого младенца на дороге в Челябинской области

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после страшной находки на сельской дороге. В поселке Бердяуш Саткинского района обнаружили труп младенца, это случилось в апреле. Происшествие всполошило весь регион. Удалось установить родителей ребенка, которые утверждали, что младенец практически сразу после родов скончался. Чтобы установить точную причину смерти и виновных в произошедшем, следователи возбудили уголовное дело.



В целях всестороннего расследования обстоятельств возбудили дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Дело возбуждено по факту. Сначала нужно установить точную причину смерти младенца, и тогда мы сможем уже точно сказать, есть ли подозреваемые в этом деле. — пояснил сайту «Первый областной» и.о. старшего помощника руководителя СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Напомним, что тело ребенка обнаружили в деревянном ящике 23 апреля.