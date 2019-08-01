Вынесен приговор южноуральской матери, которая оставила гроб с младенцем на обочине дороги

Жительница Бердяуша родила мальчика, но прожил он недолго.

В Челябинской области суд вынес приговор жительнице Саткинского района, которая весной этого года оставила на обочине самодельный гроб с младенцем внутри.

Напомним, резонансная история «прогремела» в регионе в апреле этого года. В поселке Бердяуш случайный прохожий обнаружил на обочине заколоченный деревянный ящик с крестом на крышке. Вскрыв его, мужчина увидел внутри разлагающееся тело младенца.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в короткие сроки была установлена личность матери. Ею оказалась местная жительница, в семье которой уже воспитывается трое детей.

«Следствием и судом установлено, что осужденная, не состоявшая на медицинском учете, в январе 2019 года самостоятельно родила мальчика в домашних условиях. Ребенок скончался в тот же день в связи с отсутствием медицинской помощи», — сообщает Следственное Управление СК России по Челябинской области.

В ходе следствия выяснилось, что это был уже пятые ребенок женщины. От четвертого она отказалась после рождения, а последний и вовсе не был желанным. Она делала все, чтобы спровоцировать выкидыш, но попытки не увенчались успехом. В январе этого года она родила мальчика, но при родах нанесла ему травму, от которой младенец скончался. Тело ребенка заколотили в самодельный гроб и оставили во дворе своего частного дома.

23 апреля ребенка решено было предать земле. Женщина и ее сожитель договорились вывезти гроб в лес и закопать, но по пути следования они заметили патруль ГИБДД. Испугавшись, что сотрудники правоохранительных органов обнаружат нежеланный «груз», они выставили ящик с телом на обочине и уехали в другом направлении.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 35-летней жительницы поселка Бердяуша Саткинского района, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении Следственного Управления СК России по Челябинской области.

Решением суда горе-матери было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.