Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в котловане Саткинского района

Об этом заявил новый руководитель СК региона Петр Решетников

Уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) возбуждено после смерти шестилетнего ребенка, упавшего в котлован поселка Сулея Саткинского района. Об этом в пятницу, 20 августа, сообщил руководитель Следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников.

В первые дни, когда новый руководитель ведомства приступил к работе, от жителей Сулеи поступило сообщение. Люди были недовольны расследованием трагического происшествия. Петр Решетников лично выехал на место трагедии и после встречи с жителями принял решение о возбуждении уголовного дела.

«Мною были даны указания о возбуждении уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации поселка. Дело поставлено мной на еженедельный контроль. У нас есть понимание, кто виноват в случившемся. Мы дадим юридическую оценку случившемуся. После производства необходимых, в том числе экспертиз, мы, я уверен, завершим дело привлечением к уголовной ответственности», — прокомментировал руководитель СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало о трагедии, произошедшей в поселке Сулея Саткинского района. Там в технологическом котловане утонул шестилетний мальчик. Местные жители призвали к ответу главу Сулеинского городского поселения Веронику Губайдулину и местных депутатов, которые начали проводить работы по углублению реки и не окончили их.

Глава Сулеинского городского поселения принесла извинения родителям шестилетнего мальчика, который утонул в технологическом котловане в пятницу, 2 июля. Вероника Губайдулина заверила, что этот котлован ликвидируют.

