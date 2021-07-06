Трагедия в Саткинском районе: в котловане утонул шестилетний ребенок

Местные жители винят администрацию поселка Сулея

В поселке Сулея Саткинского района в технологическом котловане утонул шестилетний Константин Антропов. Местные жители призывают к ответу главу Сулеинского городского поселения Веронику Губайдулину и местных депутатов, которые начали проводить работы по углублению реки и бросили их незаконченными. Об этом сегодня, 6 июля, Первому областному информационному агентству рассказала жительница поселка Любовь Баширова-Идельчук.

Трагедия случилась в пятницу, 2 июля. Шестилетний Костя гулял со своим другом Артемом. Мальчики шли по небольшому ручейку, который протекает через весь поселок. Ручеек мелкий и, до дня трагедии, безопасный. Друзья бегали, бросали в воду камешки. Чуть дальше вдоль ручейка ребята увидели яму с водой. Дети даже и подумать не могли, что там глубоко. Внезапно Костя поскользнулся и упал в воду, Артем тут же подал ему руку, но упавший мальчик потянул друга за собой. В воде, пытаясь выкарабкаться, Костя держался за ногу товарища, а Артем барахтался и звал на помощь.

«Рядом проходили двое молодых людей, они сразу вытащили Артема и бросились на спасение Кости. Он уже был на самом дне. Достали из воды мертвым. Нам очень тяжело. Костя и Артем были неразлучными друзьями», — рассказала бабушка спасенного мальчика Лютфия Саидова.

Местные жители после трагедии начали активно призывать к ответу администрацию. Люди писали посты в социальных сетях в местных группах, но, по словам жителей, эти посты позже исчезали.

«Дело в том, что в Сулее нет пожарных водоемов. Почти каждую зиму на этой маленькой речке образуется наледь. Нужно было углубить русло реки и сделать небольшой технологический котлован, чтобы посмотреть...» — на этом телефонная связь корреспондента ИА «Первое областное» и главы Сулеинского городского поселения Вероники Губайдулиной оборвалась.

Когда мы перезвонили в администрацию, нам ответили, что глава уехала в Сатку на совещание.

Местные жители говорят, что такие котлованы вырыты по всей Сулее и нигде нет предупреждающих табличек о ведущихся работах и опасной глубине. По словам очевидцев, погибший Костя ушел под воду почти на три метра.

«Это депутаты виноваты. Они даже на похороны не пришли, не предложили никакой помощи родителям. Раньше в этих ямах были железные бочки. Потом ни табличек, ни ограждений уже много лет нет. Табличка с надписью „ПВ“ появилась уже после похорон мальчика. И после его же похорон все эти котлованы с водой судорожно начали закапывать! Мы хотим добиться отставки главы. У нас много проблем в поселке и ничего не решается. На пешеходном переходе детей сбивают, машины вообще не останавливаются там. Хоть бы камеры поставили», — рассказала нам местная жительница Любовь Баширова-Идельчук.

Люди обратились и в совет депутатов поселения с требованием ответить за гибель ребенка.

«По улице Луговой с обеих сторон трубы выкопаны углубления. Своего рода отстойники, чтобы трубу не затянуло землей и мусором, который бросают сами жители. Отстойники выкопаны не как вы говорите — больше метра, а не более 50 см для того, чтобы дальше не затягивало трубу, так как в муниципалитете нет средств очищать водоотводные трубы. Спасибо за обращение», — ответили в совете депутатов.

Отец мальчика, 38-летний Андрей Антропов, сотрудничает со следственным комитетом и добивается возбуждения уголовного дела.

«Я держусь кое-как, а Алена... (29-летняя мама мальчика. — Прим. ред.). Ей совсем плохо. Он единственный ребенок у нас был. Спокойный, послушный мальчик. Гулять всегда отпрашивался, слушался. Хороший парень рос, места себе не находим. Мы хотим, чтобы виновные понесли наказание», — поделился с нами папа мальчика.

На место трагедии люди принесли игрушки в память о маленьком Косте. Его хоронили всем поселком 4 июля. Там же администрация установила табличку «ПВ», которая теперь уже никак не поможет.





«По факту происшествия проводит проверку следственный комитет, устанавливаются все обстоятельства, после чего будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Проверку инициировала и региональная прокуратура.

«Дадим оценку исполнения органами местного самоуправления законодательства при организации и выполнении работ по углублению ручья. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры», — прокомментировала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Трагедия объединила жителей поселка. Люди составили обращение губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, а также намерены рассказать историю федеральным СМИ.