Глава поселка Сулея принесла извинения родителям утонувшего мальчика

Жители добиваются ликвидации котлованов или их ограждения

Глава Сулеинского городского поселения принесла извинения родителям шестилетнего Кости Антропова, который утонул в технологическом котловане в пятницу, 2 июля. Вероника Губайдулина заверила, что этот котлован ликвидируют.

Жители поселка до сих пор обсуждают трагедию — маленький Костя Антропов пошел гулять со своим другом к ручью, который протекает через весь поселок. Внезапно мальчик сорвался и угодил прямо в технологический котлован, который никак не был обозначен и огорожен.

«Мы шли мимо. Увидели два велосипеда на берегу. А в водоеме мальчик барахтается, кричит, зовет на помощь. Я сразу и прыгнул. Его вытащил. И того мальца со дна поднял. Ногу там еще проткнул чем-то. Один-то живой остался, а второй... больно вспоминать», — со слезами на глазах рассказал корреспонденту «Областного телевидения» местный житель Сергей Куликовских.

Мама мальчика Алена Антропова признает и часть своей вины в случившемся, но недоумевает, почему здесь было так глубоко и почему об этом никто не предупредил.

«Он ведь буквально увяз там. Да, я виновата, что не углядела. Но и администрация виновата тоже. Если бы там было мелко — он бы выбрался. А тут такая резкая глубина после тонкого ручейка. Да кто угодно мог бы утонуть», — с горечью произнесла мама Кости.

Глава Сулеинского городского поселения Вероника Губайдулина объяснила, что технологический котлован вырыли для углубления русла реки. Она утверждает, что жители сами попросили об этом.

«По этой дороге ездит школьный автобус, а зимой образуется наледь — это может быть опасно. Поэтому и вырыли котлован, а в дальнейшем могли бы его использовать как пожарный водоем. У нас ближайший пожарный пункт в нескольких километрах. Хоть пожарные и против, но мы теперь зароем этот котлован. Я приношу извинения родителям утонувшего мальчика. Сейчас идет следствие, и оно покажет, кто виноват», — сказала глава поселения.

Тем временем недалеко от места трагедии есть еще одна подобная яма с водой. Жители рассказывают, что на днях здесь снова едва не случилась трагедия — девочка оказалась на самом краю ямы, ее вовремя удалось спасти. Люди измерили палкой примерную глубину котлована — и она, по словам жителей, очевидно превышает глубину в два метра. Вероника Губайдулина обещала установить ограждение возле этого котлована.

Родители Кости каждый день приходят на место трагедии, а дома зажигают свечу в память о сыне. Мальчик любил рисовать, собирать мозаики и хотел идти в первый класс в сентябре.