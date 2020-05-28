Уголовное дело в отношении депутатов ЗСО и Миасского городского округа возбуждено в Челябинской области

Их подозревают в ограничении конкуренции.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении депутатов Заксобрания области и Миасского городского округа. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, оно было заведено по материалам совместной проверки ведомства и регионального управления ФАС.



Предметом проверки стало нецелевое расходование бюджетных средств и нарушении законодательства о защите конкуренции при строительстве многоквартирного жилого дома в Златоусте. Работы осуществлялись АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой». В итоге следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи «Ограничение конкуренции» УК РФ. Основанием стали установленные в ходе проверки данные, которые указывают о наличии между депутатами соглашения о поддержании цены на аукционах по приобретению жилых помещений в муниципальную собственность. При этом чиновники являются управляющими хозяйствующих субъектов — конкурентов, а подобное соглашение запрещено антимонопольным законодательством.

«По результатам проведения итогов электронного аукциона заключен муниципальный контракт на приобретение объектов долевого строительства (жилых помещений) между МУП „Капитальное строительство“ и АО „Специализированный застройщик Трест Уралавтострой“ в лице Управляющего (депутата Собрания депутатов Миасского городского округа Челябинской области), что повлекло извлечение им дохода в крупном размере на общую сумму более 69 млн. рублей»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе прокуратуры региона.

Отмечается, что ход расследования и его результаты поставлены на контроль в прокуратуре области.