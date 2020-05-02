Уголовным делом обернулась поставка компьютеров в Минздрав Челябинской области

Поставлявшая технику организация «позарилась» на миллионы рублей.

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В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту поставки в региональный Минздрав контрафактных компьютеров. Оказалось, что фирма, с которой был заключен контракт, не выполнила требования министерства. Подробнее сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Так, в июне 2019 года одна коммерческая организация, с которой Минздрав заключил два государственных контракта на сумму около 30 миллионов рублей на поставку компьютеров российского производства, воспользовавшись доверием сотрудников министерства, произвела поставку китайского оборудования. Однако это не осталось незамеченным: сотрудники Минздрава при проверке обнаружили обман и обратились в прокуратуру.

«По требованию прокурора Центрального района города Челябинска следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ по факту покушения на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделенных для реализации приоритетного национального проекта „Здравоохранение“»,— сообщили в ведомстве.

Ход расследования дела поставлен районным прокурором на личный контроль.