Расследование уголовного дела в отношении депутата, застрелившего жену, завершено

Теперь его судьбу будет решать суд.

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Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершило расследование в отношении депутата поселка Локомотивный Азата Зарипова.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью)», — заявили в ведомстве.

Теперь, когда следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд. К слову, по данной статье убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Напомним, в ночь с 20 на 21 августа 2019 года Азат Зарипов в ходе ссоры застрелил свою жену из охотничьего ружья. По основной версии, он приревновал любимую к другому мужчине. У супругов остались трое детей.

Ранее обвиняемый находился под стражей в СИЗО, но просил отпустить его под домашний арест из-за состояния здоровья. Судом это прошение было отклонено.