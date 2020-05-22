За жестокое обращение с воспитанником приюта завели уголовное дело в Копейске

Прокуратура провела проверку после публикаций в СМИ.

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Прокуратура проверила Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних

Прокуратурой области проведена проверка по публикации в СМИ информации о нарушениях прав несовершеннолетнего в социальном учреждении Копейска. Материал одного из порталов рассказывал о том, что в конце марта этого года одного из воспитанников центра обстригли клочками, связали руки и на ремне, как на поводке, вывели на улицу, чтобы перевезти в больницу.

«В связи с нарушением прав несовершеннолетнего прокуратурой г. Копейска главе городского округа внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, в ОМВД по городу Копейску было возбуждено уголовное дело за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего в социальном реабилитационном центре. Проводится расследование, которое стоит на контроле прокуратуры.