/ Участнику погони на «Ниве» грозит до 5 лет лишения свободы

Автомобилист задержан полицейскими Ленинского района.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

22-летний уроженец Кургана, устроивший гонки с семью экипажами ДПС в Ленинском районе Челябинска, находится под надзором правоохранителей. Возбуждено уголовное дело по факту угона. Ранее молодой мужчина уже попадался на нарушениях, в том числе и по этой статье УК.



30 ноября в отделе дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Сейчас молодой человек находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.



Напомним, 30 ноября жители Челябинска стали свидетелями погони кортежа автомобилей Госавтоинспекции за «Нивой». Автомобилист вызывающе вел себя на дороге, провоцируя аварии «игрой в шашки» и другими опасными маневрами. За ним в погоню отправились семь автомобилей ГИБДД. Процесс поимки попал на видео. В итоге нарушителя удалось задержать, им оказался 22-летний курганец. Ранее он семь раз привлекался к уголовной ответственности.