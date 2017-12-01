/ Погоня семи экипажей ГИБДД за пьяным бесправником за рулем «Нивы» попала на видео

Автомобилист ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности.

В последний день осени жители Челябинска стали свидетелями погони кортежа автомобилей Госавтоинспекции за одинокой «Нивой». Автомобилист вызывающе вел себя на дороге, провоцирую аварии «игрой в шашки» и другими опасными маневрами. За ним в погоню отправились семь автомобилей ГИБДД. Процесс поимки попал на видео. В итоге нарушителя удалось задержать, им оказался 22-летний курганец.



Инспекторы ДПС выяснили, что нарушителем является уроженец Курганской области 1995 года рождения, не имеющий права управления транспортным средством. У молодого человека были выявлены признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он отказался, в связи с чем в отношении него составлен административный материал за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Также предварительно установлено, что автомашину «Нива» курганец похитил от дома по улице Новороссийской. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.



Отметим, что это не первое правонарушение молодого автомобилиста. Ранее он семь раз привлекался к уголовной ответственности. Автомобиль задержанного передан в полицию Ленинского района, сейчас правоохранители проводят проверку.