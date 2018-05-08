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Полицейские обстреляли автомобиль южноуральца во время погони

Мужчина торопился к родственнику в Смоленской области на чужой машине.
сегодня в 10:53
  |  Происшествия

Житель Южного Урала стал «гостем» отдела полиции в Смоленской области. Его задержали ночью 7 мая за угон автомобиля. Как рассказали сотрудники МВД, к ним обратился житель одной из деревень региона, рассказав, что его автомобиль исчез со двора. Под ориентировку подходила одна машина, замеченная инспекторами ДПС. На просьбу остановиться мужчина, управлявший авто, не отреагировал и даже постарался скрыться. Полицейским пришлось взяться за табельное оружие и начать погоню за нарушителем.

Водитель, житель Челябинской области 1992 года рождения, был освидетельствован на состояние опьянения при помощи алкотестера. Результаты проверки показали наличие этилового спирта в выдыхаемом им воздухе — 0,708 промилле. Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к административной и уголовной ответственности, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где пояснил, что воспользовался чужой автомашиной, чтобы доехать до родственника. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Смоленской области.

Мужчину допросили. Он признал, что выпил, прежде чем сесть за руль. После этого он подтвердил, что автомобиль ему не принадлежит. Но мужчина его не угонял, а лишь одолжил у другого родственника.

Я задержан за нахождение в состоянии опьянения за рулем машины «пятерки». Машину взял у брата. Ехал по трассе. Я здесь не ориентируюсь. — рассказал сам задержанный.

Сейчас жителя Челябинской области подозревают сразу в двух преступлениях. Возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» и «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Южноуральцу грозит до 5 лет лишения свободы.

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