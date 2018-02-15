/ Правоохранители допустили нарушения в содержании рецидивистов в магнитогорской колонии

К дисциплинарной ответственности привлечены 5 сотрудников исправительного учреждения.

Прокурорская проверка выявила ряд нарушений в колонии Магнитогорска. Соблюдение режима в исправительном учреждении осуществлялось не в полной мере, рецидивисты отбывали наказание вместе с нарушителями, осужденные при отсутствии указанного рецидива. Также среди нарушений — сон в неурочный час и использование мобильных телефонов.

В одних отрядах с осужденными, совершившими преступления при опасном рецидиве преступлений, отбывали наказание осужденные при отсутствии указанного рецидива. Предусмотренные законом меры устранения угрозы личной безопасности, а также решения о переводе осужденных в другие исправительные учреждения в установленном порядке — переводе лиц, угрожающих личной безопасности осужденного, администрацией учреждения не принимались, что привело к нарушению их прав. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

По итогам проверки начальнику ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области внесено представление. За нарушения 5 сотрудников исправительного учреждения привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены.

