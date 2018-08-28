/ Возбуждено уголовное дело после крупного ДТП с погибшими под Чебаркулем

Переводить тяжелых пациентов в областной центр пока нельзя.

Состояние пострадавших в крупном ДТП оценивается как тяжелое. Два находятся в реанимации, остальные — с многочисленными переломами в обычных палатах. Врачей больницы Чебаркуля, куда доставлены семь жертв, проконсультировали областные специалисты.

Семь человек получили тяжелые и крайне тяжелые повреждения. Два человека поступили в реанимацию. У водителя черепно-мозговая травма, открытый перелом костей голени, масса других ушибов. Вторая женщина получила перелом шестого шейного позвонка. — рассказал сайту «Первый областной» главный врач ГБУЗ «Областная больница Чебаркуль» Александр Локтев.

Пострадавших не намерены переводить в областную больницу до стабилизации состояния. Тогда женщину направят в отделение нейрохирургии, а мужчину — в отделение сочетанной травмы.

В обстоятельствах смертельного ДТП разбираются сотрудники полиции.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». С водителем грузовика МАЗ проводятся необходимые следственные действия. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, накануне вечером на автодороге в Чебаркульском районе произошла крупная авария. МАЗ врезался в грузовой «Фольксваген» с пассажирами. Внутри находились девять человек. Как установили сотрудники ГИБДД, водитель большегруза был пьян в момент столкновения. Два человека скончались по дороге в больницу, еще семерых госпитализировали.