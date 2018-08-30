/ Спасатели рассказали, как извлекали пострадавших из искореженного автомобиля в Миассе

19-летний водитель и юная пассажирка в реанимации.

Стали известны новые подробности аварии, которая произошла сегодня ночью на Тургоякском шоссе в Миассе. По словам сотрудника МЧС, вызов поступил в 3 часа ночи. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили перевернутый автомобиль, водитель и пассажиры которого были заблокированы.

По прибытию спасатели увидели перевёрнутый на бок автомобиль, отогнули крышу и при помощи гидроинструмента освободили водителя и пассажирку и передали сотрудникам скорой помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в МЧС Миасса

Напомним, автомобиль, попавший в аварию, был обнаружен сотрудниками «скорой» по пути на другой вызов. Известно, что 19-летний водитель BMW был лишён водительских прав, а пассажирке не исполнилось 18 лет. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации.