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/ Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео

Фура на большой скорости перевернулась в кювет под Юрюзанью. Видео

В аварии чудом не пострадали два ребенка.
сегодня в 16:19
  |  Происшествия

Страшное ДТП произошло под Юрюзанью сегодня утром, 30 августа. Как рассказали в управлении ГИБДД, виновником произошедшего стал 40-летний водитель автомобиля «Фредлайнер» из Иркутской области. Он на слишком большой скорости ехал со спуска по дороге. В итоге автомобилист не смог выправить машину, чтобы избежать столкновения с попутками. Грузовик упал в кювет, перевернувшись.

Автомобиль совершил касательные столкновения с движущимися в попутном направлении автомобилями «Порше Кайен» за управлением мужчины 1982 года рождения, жителя Новый Уренгой, и МАН под управлением водителя 1970 года рождения, жителя Татарстана. — прокомментировали сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Водитель автомобиля «Фредлайнер» скончался на месте ДТП, в больницу увезли водителя МАНа и 32-летнюю пассажирку «Порше». В кроссовере находились также два ребенка 7 и 10 лет. Они не пострадали, так как были пристегнуты.

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