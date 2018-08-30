/ 19-летний водитель-бесправник врезался в электроопору в Миассе. Видео

Пострадавшие находятся в реанимации.

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ДТП произошло утром 30 августа в 3:30 утра. Водитель автомобиля BMW набрал большую скорость. Не справившись с управлением на повороте, врезался в фонарный столб. От удара иномарка перевернулась на бок. У автомобиля загорелся двигатель. Машина восстановлению не подлежит.

Спасатели извлекали пострадавших из автомобиля. Пассажирка несовершеннолетняя. Сейчас оба находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. — рассказал сайту «Первый областной» собственный источник.

Как оказалось, 19-летний водитель BMW оказался лишённым водительских прав. Первыми ДТП обнаружила бригада медиков по пути на другой вызов. Водитель «скорой» тушил автомобиль до прибытия спасателей.