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/ Выстрел полицейского в челябинского дебошира попал на видео

Выстрел полицейского в челябинского дебошира попал на видео

Ракурочившего «скорую помощь» челябинца подозревают в угрозах полицейскому
сегодня в 14:14
  |  Происшествия

Правоохранительные органы завели на агрессивного челябинца уголовное дело. Установлено, что напавший на «скорую» мужчина состоит на психиатрическом учете. Он сам вызвал медиков к себе домой, а затем напал. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Угроза применение насилия в отношении представителя власти». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.

Расследование уголовного дела продолжается. Последствия произошедшего сняли на видео. Мужчина оказался настолько сильным, что сорвал дверь «ГАЗели». Вокруг микроавтобуса лежит разбитые стекла.

Напомним, 6 июня в Калининском районе Челябинска произошло нападение на машину скорой помощи. Агрессивный мужчина без видимых причин крушил автомобиль с помощью железной биты. Остановить его сотрудникам правоохранительных органов удалось только с помощью табельного оружия. Нарушитель спокойствия госпитализирован в областную больницу с пулевым ранением в живот.

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