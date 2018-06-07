/ Выстрел полицейского в челябинского дебошира попал на видео

Правоохранительные органы завели на агрессивного челябинца уголовное дело. Установлено, что напавший на «скорую» мужчина состоит на психиатрическом учете. Он сам вызвал медиков к себе домой, а затем напал. Полицейскому пришлось применить табельное оружие.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Угроза применение насилия в отношении представителя власти». — сообщили сайту «Первый областной» в СУ СКР по Челябинской области.
Расследование уголовного дела продолжается. Последствия произошедшего сняли на видео. Мужчина оказался настолько сильным, что сорвал дверь «ГАЗели». Вокруг микроавтобуса лежит разбитые стекла.
Напомним, 6 июня в Калининском районе Челябинска произошло нападение на машину скорой помощи. Агрессивный мужчина без видимых причин крушил автомобиль с помощью железной биты. Остановить его сотрудникам правоохранительных органов удалось только с помощью табельного оружия. Нарушитель спокойствия госпитализирован в областную больницу с пулевым ранением в живот.