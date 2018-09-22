/ Следователи выясняют, как вооруженный подросток проник на территорию школы

Организована процессуальная проверка.

Следователи намерены пообщаться с представителями копейской школы, в которой накануне произошла стрельба. Они хотят дать уголовно-правовую оценку действиям сотрудников, которые должны были обеспечивать безопасность детей. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В дневное время 21 сентября 2018 года в одной из школ города Копейска получил травму головы 13-летний школьник. По предварительным данным, мальчик получил касательную рану головы после того, как 14-летний школьник произвел выстрел из пневматического пистолета. С учетом обстоятельств произошедшего, материалы проверки по данному факту были переданы по инициативе следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области из органов внутренних дел для проведения процессуальной проверки. — сообщил сайту «Первый областной» старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, что стрельбу открыл школьник, обучающийся на дому. В учебном учреждении он не должен был появляться, однако пришел в школьный двор с оружием и решил поупражняться в меткости. Пуля задела лоб семиклассника, серьезную травму он не получил.