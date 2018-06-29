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/ Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ

Нетрезвый дебошир держит в страхе рынок на ЧМЗ

Мужчина громит помещения и угрожает торговцам сексуальной расправой.
сегодня в 12:25
  |  Происшествия

Сотрудники рынка на остановке «Утес» опасаются за свою жизнь и дальнейшую работу. Долгое время на территории торговой точки появляется мужчина, который пристает к торговцам, угрожает им сексуальным насилием и расправой без видимых причин. Как рассказали сайту «Первый областной», его «жертвами» становятся женщины и старики. До реальных действий пока не доходило, но ни реакция охраны рынка, ни приезд полиции мужчину не пугают.

Ему лет 25−30, небрежно одет. На той неделе он угрожал моей жене сексуальной расправой и что убьет ее, она нажала на кнопку — мужчина убежал. На следующий день снова появился на рынке, в том числе у жены, опять угрожал, но на этот раз охранник его скрутил и вызвал врачей. Мужчину забрали. Через два дня он снова спокойно расхаживал по рынку, распинывая урны с мусором и смеясь. Распинал все столы и стулья в пекарне моей жены, скинул всю свежеиспеченную выпечку, стал угрожать, потом вышел и отправился в магазин-пиваторию. Там его скрутили, вызвали «скорую» и полицию. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Григорий.

Не исключено, что мужчина состоит на учёте в психоневрологическом диспансере, говорят очевидцы. Подтверждения этой информации нет. Зато сайту «Первый областной» сказали, что полиция действительно выезжала на рынок. Тогда мужчину задержали.

23 июня мужчину действительно увезли в полицию. Перепил, начал буянить в помещении. Административное дело ему грозит, но оснований для ареста нет. Поэтому мужчину отпустили. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Информации о том, что мужчину несколько раз увозили под присмотром полиции, нет. О продолжении его походов на рынок в Металлургическом районе не сообщается.

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