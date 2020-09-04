ФСБ задержало 13 человек, планировавших массовые убийства

Одно из них должно было пройти в школе в День знаний.

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ФСБ России задержала 13 участников закртытого интернет-сообщества. Они готовили массовые убийства, одно из которых должно было пройти 1 сентября в одной из школ страны. О задержании сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ. По данным ведомства, речь идёт о группе молодых людей.



«В ряде регионов задержаны 13 граждан России, планировавших массовые убийства с использованием самодельных взрывных устройств, зажигательных смесей, холодного оружия, а также склонявших интернет-пользователей к совершению таких преступлений. При этом 11 из них являлись участниками закрытого интернет-сообщества одной из социальных сетей»,— сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

У задержанных были изъяты различные виды оружия и самодельные взрывчатки с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления зажигательных смесей, охотничье, травматическое и холодное оружие. Намерения задержанных подтверждаются изъятыми дневниками, сообщили в ФСБ.

«Преступные планы указанных лиц подтверждены изъятыми личными дневниками и средствами связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападений на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей»,— добавили в ЦОС ФСБ.

Задержание преступников также было снято на видео. Процессуальное решение по ним будет принято после проведения всех экспертиз.