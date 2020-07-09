Незаконная миграция пресечена сотрудниками ФСБ в Челябинской области

Пограничники действовали совместно с коллегами из Казахстана.

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В конце июня в Троицком районе был задержан иностранный гражданин за незаконное пересечение границы России и Казахстана. И от задержанного пограничным управлением ФСБ России были получены сведения о лицах, которые оказали ему помощь в совершении данного преступления на стороне Республики Казахстан.

Поэтому ФСБ России по Челябинской области, совместно с коллегами из Департамента Пограничной службы КНБ РК по Костанайской области пресекли канал незаконной миграции иностранцев на территорию региона.

«По результатам оперативно организованных совместных мероприятий казахстанскими пограничниками задержаны 3 гражданина Республики Казахстан (1990, 1992 и 1993 года рождения), действовавших в составе группы по предварительному сговору и оказавших за денежное вознаграждение пособническую помощь задержанному Пограничным управлением лицу. В настоящее время казахстанскими коллегами в отношении данных лиц возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 294 УК РК (организация незаконной миграции)», — сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Сейчас возбуждено и расследуются два уголовных дела в отношении трансграничной преступной группы, специализировавшейся на организации незаконной миграции граждан.