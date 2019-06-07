/ В Челябинской области женщина выкопала цветы с городской клумбы посреди дня

Действия похитительницы записали уличные камеры.

Четверти цветочной клумбы лишился Троицк из-за неизвестной женщины, решившей выкопать растения. Похитительницу записали камеры видеонаблюдения. На видео можно заметить, как женщина подходит к клумбе, присаживается рядом с ней и складывает в пакет несколько цветочных рядом. На это понадобилось около 5 минут. Потом цветочная похитительница спокойно уходит.

Акт кражи происходит ежегодно, но в таких масштабах первый раз. Обычно выкапывают по 5-6 цветов, мы их подсаживаем. А тут сразу столько. Горожане, пожалуйста, не выкапывайте цветы, мы же их для всех посадили, а не для одного лица. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель директора подрядной организации Иван Шарипов.

Горожане тоже не поддержали похитительницу, отметив, что с появлением на клумбах цветов Троицк преображается, а такие действия просто портят внешний вид улиц.