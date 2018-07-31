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/ Похититель вынес из магазина еды и алкоголя на 30 тысяч рублей в Магнитогорске

Похититель вынес из магазина еды и алкоголя на 30 тысяч рублей в Магнитогорске

Предполагаемый вор раньше привлекался к уголовной ответственности.
сегодня в 18:07
  |  Происшествия

В Магнитогорске полиция занималась розысками голодного вора. Он проник в продуктовый магазин ночью 31 июля и вынес оттуда понравившуюся еду и алкоголь. Всего в продуктовой корзине похитителя оказалось товаров на 30 тысяч рублей. Магнитогорец надеялся, что останется безнаказанным, однако полиции удалось отыскать предполагаемого преступника.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела полиции «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее судимый магнитогорец 1999 года рождения. — подтвердили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Если вина магнитогорца будет доказана, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Пока подозреваемый в краже находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему готовятся предъявить обвинение.

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