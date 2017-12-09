/ Четверых южноуральцев подозревают в угоне табуна лошадей за миллион рублей

В задержании предполагаемых преступников участвовали спецподразделения полиции.

Следствием ОМВД России по Брединскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В совершении противоправного деяния подозреваются четверо южноуральцев, старшему из которых 53 года, младшему — 33.

Житель Брединского района обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже табуна лошадей с пастбища. Стоимость пропавших лошадей оценена в 1 миллион рублей. Правоохранителям удалось установить и задержать предполагаемых преступников. В их аресте участвовали сотрудники уголовного розыска, отделов полиции «Карталинский», Брединского и Чесменского районов, а также бойцы СОБР Росгвардии.Сейчас трое из них находятся под стражей, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время с задержанными проводятся дальнейшие процессуальные действия.