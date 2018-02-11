/ Опытного угонщика с напарником задержали в Челябинской области

Злоумышленники пытались уехать на чужой «Волге».

Двум жителям Миасса грозит до семи лет лишения свободы. 23-летний и 38-летний мужчины подозреваются в попытке угона автомобиля ГАЗ-31029. Их удалось задержать в ночное время 9 февраля у дома по улице Павших Борцов.

Оказалось, 23-летний подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления.



По данному факту в ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее судимого молодого человека отправили в изолятор временного содержания. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

