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Опытного угонщика с напарником задержали в Челябинской области

Злоумышленники пытались уехать на чужой «Волге».
сегодня в 14:05
  |  Происшествия

Двум жителям Миасса грозит до семи лет лишения свободы. 23-летний и 38-летний мужчины подозреваются в попытке угона автомобиля ГАЗ-31029. Их удалось задержать в ночное время 9 февраля у дома по улице Павших Борцов.

Оказалось, 23-летний подозреваемый ранее уже был судим за аналогичные преступления.

По данному факту в ОМВД России по городу Миассу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 2 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Ранее судимого молодого человека отправили в изолятор временного содержания. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Комментарии

Виктор
14:54, 11.02.2018
Рейдерские захваты управления и имущества садоводческих товариществ набирают обороты в Челябинской области. В суде Металлургического района г. Челябинска почти год рассматривается дело №2-42/2018 судьей Саранчук Е.Ю. В судебном заседании садоводы 30 января 2018г. вынуждены были дать отвод судье по статье 16 Гражданского процессуального кодекса РФ, как сообщила Фофанова Елена Викторовна тел. +79227126203
Виктор
14:44, 11.02.2018
Тема рейдерских захватов захлестнула Челябинск. В металлургическом районном суде около года идет судебный процесс по СНТ "Мечел" где садоводов более 2000 человек и садоводы объявили недоверие 30 января 2018 г судье Саранчук Екатерине Юрьевне по основаниям статьи 16 Гражданского процессуального кодекса как сообщила Фофанова Елена Викторовна тел. +79227126203.
Виктор
14:32, 11.02.2018
Редакция! Опубликуйте, что в садоводческом товариществе "Строитель" Металлургического района г. Челябинска группа лиц 24 декабря 2016г. захватила незаконно имущество 464 садоводов расчетный счет в банке, кассу, двери и сейф автогеном взломали и только через год "рейдерский" захват был остановлен Определением Челябинского областного суда от 06.02.2018г. по делу № 11-488/2018. В настоящее время эту группу "рейдеров" разыскивает полиция и Следственное управление следственного комитета РФ по многим статьям уголовного кодекса РФ. Садоводы обратились в приемную кандидата в Президенты РФ Путина В.В. на проспекте Ленина 35.

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