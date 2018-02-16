/ Автоугонщик рискует «загреметь» за решетку на 10 лет после кражи «шестерки» за миллион

Иномарку удалось найти и вернуть владелице.

Сотрудникам полиции удалось отыскать угнанную у жительницы Челябинска «Мазду 6» стоимостью 1 миллион рублей. Женщина обратилась к правоохранителям, после чего они предприняли комплекс мер, включавший проверки автостоянок, близлежащих дворов и автомастерских, территорий, на которых, по оперативным данным, могла находиться похищенная автомашина. Также полицейские проверили камеры наружного наблюдения. В результате иномарку удалось вернуть владелице, а подозреваемого — задержать.

По данному факту в отделе полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанный оказался 30-летним жителем Волгоградской области. Сейчас в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

