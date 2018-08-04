/ Табун коней занял целую полосу на шоссе из Копейска в Челябинск

Животные не реагировали на машины и людей.

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Необычных попутчиков встретили автомобилисты, проезжавшие по дороге из Копейска в Челябинск. На улице Ленина, которая потом переходит в Копейское шоссе, возле магазина-склада, по дороге невозмутимо шел табун коней. Животные не боялись машин, обгонявших их, и спокойно бежали по асфальту. Всего участниками движения решили стать 11 лошадей, еще 4 брели за отбойниками.

Стада коней направляются из Копейска в Челябинск, мешая проезду автомобилей. Водители вынуждены остановиться. Лошади загородили всю проезжую часть. — сообщили очевидцы.

Лошадей, решивших уйти из Копейска в Челябинск, сняли на видео, а запись разместили в сети. В комментариях к записи «проснулись» шутники, утверждавшие, что животные бегут на вокзал и пытаются скрыться от празднующих Сабантуй.

Кроме того, жители Челябинска начали делиться другими фото и видео с замеченными в городе животными. Так, в Тракторозаводском районе уже несколько дней видят коров, которые пасутся прямо на трамвайных путях.