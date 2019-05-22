/ В Челябинске мотоциклист разбился, потеряв управление

Мужчину протащило по проезжей части.

В Челябинске мужчина на мотоцикле попал в дорожно-транспортное происшествие. Не справившись с управлением, он сорвался с двухколесного транспорта и проехался по дороге. Мотоцикл получил повреждения, молодой человек, находящийся за рулем транспортного средства, — травмы.

В Челябинске на проспекте Победы, 295 водитель 1990 года рождения, управляя мотоциклом «Триумф», не справился с управлением и совершил падение с мотоцикла. Он продолжил волочение по проезжей части с последующим наездом на препятствие в виде бордюрного камня. — сообщили сайту «Первый областной» отделении пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, после чего был госпитализирован.