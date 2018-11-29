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сегодня в 14:09
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/ Лед на реке Миасс не выдержал квадроцикла

Лед на реке Миасс не выдержал квадроцикла

Транспорт начал тонуть вместе с владельцем.
сегодня в 12:39
  |  Происшествия

Спасатели уже не раз предупреждали жителей Челябинской области: выходить, а тем более выезжать на лед сейчас крайне опасно. Однако житель Миасса не внял этому, отправившись на реку на квадроцикле. Мужчина катался по льду, пока тот не треснул. Внедорожник начал уходить под воду вместе с владельцем.

28 ноября в 18:15 в Миасский отряд поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области поступил вызов на реку Миасс. Очевидец заявил, что мужчина, катавшийся по льду реки на квадроцикле в районе военкомата, провалился в воду. Как выяснилось позже, водитель внедорожника выбрался на берег самостоятельно и уехал на такси за манипулятором. По прибытии на место, спасатели обследовали водоём вокруг квадроцикла в поисках пострадавших, но, к счастью, мужчина был один. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Мужчина самостоятельно вытянул квадроцикл на берег. Объяснить спасателям, зачем он отправился на лед, миассец не смог.

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