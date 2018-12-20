Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
67.11 +0.36 76.47 +0.69
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-22 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 13:50
Текстовая трансляция большой пресс-конференции Владимира Путина
Президент отвечает на вопросы федеральных и региональных журналистов.
/ Водитель-бесправник погиб в ДТП в Чебаркуле

Водитель-бесправник погиб в ДТП в Чебаркуле

Еще пятеро человек пострадали.
сегодня в 15:17
  |  Происшествия

Страшная авария унесла жизнь водителя в Чебаркуле. Возле дома ¹114 по улице Куйбышева, 49-летний мужчина на «Тойоте Королле» начал выполнять обгон и врезался в «Ладу Приору», которая ехала ему на встречу. Российской машиной управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «Тойота», 41-летняя женщина, и пассажир автомобиля «Лада», 20-летняя девушка — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажиры 26-летняя девушка и 3-летняя девочка автомобиля «Лада», получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — говорится в сообщении управления ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Тойоты» ранее был лишен водительского удостоверения. Сейчас же им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Происшествия
Водитель «Инфинити» сбил пешехода на территории Сосновского района
сегодня в 16:35
Водитель «Инфинити» сбил пешехода на территории Сосновского района
Происшествия
Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая
11.12.2018
Пенсионерка стала жертвой ДТП с участием трамвая
Происшествия
Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп
30.11.2018
Виновником смертельного ДТП по дороге на Екатеринбург стал грузовой прицеп
Происшествия
Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП под Челябинском
27.11.2018
Водитель «Нивы» погиб в тройном ДТП под Челябинском
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
«Вошли в нормальный диалог»: Владимир Елистратов обсудил вопросы экологии с челябинскими общественниками
сегодня в 21:00
«Вошли в нормальный диалог»: Владимир Елистратов обсудил вопросы экологии с челябинскими общественниками
Общество
Премию для одаренных детей учредили на Южном Урале
сегодня в 20:20
Премию для одаренных детей учредили на Южном Урале
Общество
Зарплаты руководителям и опытным сотрудникам увеличились в России
сегодня в 20:05
Зарплаты руководителям и опытным сотрудникам увеличились в России
Общество
Во всех новых микрораойнах Челябинска появятся детские сады
сегодня в 20:01
Во всех новых микрораойнах Челябинска появятся детские сады
Хоккей
Молодой игрок «Трактора» поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы
сегодня в 19:35
Молодой игрок «Трактора» поделился эмоциями от первой заброшенной шайбы
Общество
Челябинская область вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга России
сегодня в 19:05
Челябинская область вошла в «Золотую двадцатку» туристического рейтинга России
Спорт
Челябинские баскетболисты успешно выступили на соревнованиях УрФО
сегодня в 18:07
Челябинские баскетболисты успешно выступили на соревнованиях УрФО
Хоккей
«Трактор» проведет встречу с «Барысом» в исторической форме
  
сегодня в 18:05
«Трактор» проведет встречу с «Барысом» в исторической форме
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6