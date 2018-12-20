/ Водитель-бесправник погиб в ДТП в Чебаркуле

Еще пятеро человек пострадали.

Страшная авария унесла жизнь водителя в Чебаркуле. Возле дома ¹114 по улице Куйбышева, 49-летний мужчина на «Тойоте Королле» начал выполнять обгон и врезался в «Ладу Приору», которая ехала ему на встречу. Российской машиной управлял 36-летний мужчина.

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота» от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажир автомобиля «Тойота», 41-летняя женщина, и пассажир автомобиля «Лада», 20-летняя девушка — получили телесные повреждения и были госпитализированы, водитель и пассажиры 26-летняя девушка и 3-летняя девочка автомобиля «Лада», получили телесные повреждения, назначено амбулаторное лечение. — говорится в сообщении управления ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель «Тойоты» ранее был лишен водительского удостоверения. Сейчас же им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.