Бывший водитель угнал у своего начальника машину с помощью дубликата ключа

Вместе с подельником он хотел продать автомобиль и и перегнать его в соседнюю республику.

Послушать 00:00

В Магнитогорске водитель украл у своего бывшего начальника автомобиль. Он, вместе с подельником, хотел продать машину, стоимость которой оценивается более чем в миллион рублей. Во время кражи автомобиль «Тойота» стоял на неохраняемой стоянке недалеко от дома потерпевшего. Для похищения машины 33-летний подозреваемый использовал дубликат ключа.



«Хищение данного имущества обвиняемый совершил, используя дубликат ключа, предназначенного для запуска двигателя. Затем его соучастник — 37-летний житель Челябинска — подготовил автомобиль для последующей продажи и транспортировки в соседнюю республику»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Обвиняемые были задержаны. В ходе оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД Магнитогорска и бойцами ОМОН. В их отношении избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Теперь двоих мужчин будут судить по части 4 статьи «Кража» уголовного кодекса России. В настоящее время обвинительное заключение по делу прокурором Ленинского района Магнитогорска, материалы дела направлены в суд для рассмотрения. Если вина обвиняемых будет доказана им грозит до десяти лет лишения свободы.