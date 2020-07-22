Жительница Магнитогорска решила продать девственность, чтобы «жить, как хочет»

Девушка рассказала СМИ о том, как решила выставить необычный «товар» на продажу.

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В Челябинской области жители Магнитогорска осуждают землячку, выставившую на продажу свою девственность. На специализированном сайте, где проводятся аукционы на подобные «лоты», появилась анкета Виктории. В профиле были фотографии и видеозапись, на которой Вика говорит, что продает девственность для того, чтобы «жить так, как ей хочется», путешествовать, открыть свое дело и помочь своей семье. Но оказалось, что у появления данной анкеты есть предыстория.

Девушка рассказала свою историю средствам массовой информации: дело в том, что всерьез заниматься продажей своей девстенности она не собиралась.

«Все это — не больше, чем пранк. Да, очень жесткий. К сожалению, так получилось, что это все вышло за рамки. Я должна была удалить анкету очень давно, я писала в агентство, у меня есть переписки и скрины, но анкету до сих пор не удаляют. На самом деле эта информация неверная, ничего такого я не хочу. Интервью давать не буду, я уже столько натерпелась из-за этой шутки, но все мои близкие знают, для чего это было», — сообщила девушка изданию «Комсомольская правда. Челябинск».

Однако на подобных сайтах часто встречаются предложения от девушек из Челябинской области. На одном из порталов представлено сразу семь анкет из Челябинска. Девушки от 18 до 22 лет предлагают купить их девственность за суммы от 6 тысяч до 500 миллионов долларов.

Спрос на подобные предложения также есть: мужчина из города Варна предлагает за покупку девственности 2 тысячи долларов.