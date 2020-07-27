Пьяного водителя за рулем украденной машины остановили в Пластовском районе

Кроме того, ранее мужчина уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

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В Пластовском районе Челябинской области задержали нетрезвого водителя, ранее лишенного права на управление транспортным средством за подобный проступок. Мужчина находился за рулем автомобиля, который ему не принадлежит. Инспектора ДПС остановили его в селе Степное в субботу, 25 июля 2020 года.

«Около 19 часов 30 минут был остановлен автомобиль „Лада Гранта“, под управлением мужчины 1995 года рождения. При проверке документов, состояние водителя вызвало подозрения сотрудников ГИБДД и ему было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, в результате которого у водителя было установлено состояние опьянения», — сообщил сайту «Первый областной» начальник отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области Дмитрий Сёмкин.

После этого, сотрудники ДПС установили, что ранее данного водителя уже лишали прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, что указывает на признаки преступления по статье «Повторное управление ТС в состоянии опьянения».

Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что автомобиль, на котором передвигался нарушитель, ему не принадлежит. Машину он без ведома водителя забрал для личного использования.