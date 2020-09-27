Нетрезвый магнитогорец угнал чужой автомобиль

Катаясь по городу, мужчина не реагировал на требования сотрудников полиции остановиться.

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В Магнитогорске Челябинской области неизвестный угнал чужой автомобиль. Причём мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии. На злоумышленника обратили внимание сотрудники Госавтоинспекции, которые осуществляли надзор за дорожным движением.

Инцидент произошёл в ночное время. Известно, что 21-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взломал автомобиль «ВАЗ-2104», сел за руль, путём присоединения проводов завёл машину и отправился кататься по ночному городу.

«Заметив автомобиль, сотрудники полиции потребовали от водителя остановиться. Однако он продолжил движение. В дальнейшем транспортное средство было остановлено. При проверке сотрудники полиции заметили, что машина имеет характерные повреждения, свидетельствующие о незаконном проникновении в салон»,— прокомментировали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Максимальное наказание, которое может получить угонщик, — лишение свободы на пять лет. Кроме того, в отношении магнитогорца составлены протоколы за управление транспортом в нетрезвом виде и невыполнение законного требования полицейского остановиться.