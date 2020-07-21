За хранение боеприпасов арестовали троих магнитогорцев

Оперативники изъяли у них «арсенал» из более чем 60 предметов.

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Троих магнитогорцев подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. «Арсенал» из более чем 60 военных предметов был обнаружен оперативниками местного УМВД. Под подозрением теперь находятся три местных жителя 1952, 1970 и 1976 годов рождения, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности.



«Как пояснили подозреваемые, боеприпасы у них хранились без цели использования. 68-летний мужчина нашел их ранее и не сообщил в органы внутренних дел. Второй магнитогорец обнаружил патроны и похитил их, впоследствии реализовал 43-летнему местному жителю»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По фактам преступлении в отделе полиции «Ленинский» Магнитогорска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» уголовного кодекса. По ней подозреваемые могут лишиться свободы на 4 года.

«Также отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП „Ленинский“ Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи „Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств“ Уголовного кодекса Российской Федерации»,— добавили в МВД региона.

Мужчина, сбывший боеприпасы, сейчас заключён под стражу. Житель Магнитогорска, который приобрел их, находится под подпиской о невыезде. В отношении хранителя «арсенала» избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.