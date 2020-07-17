Подозреваемых в серии краж задержали магнитогорские полицейские

Их направлением в «деятельности» были снятия средств с банковских карт.

Послушать 00:00

Полицейские Магнитогорска задержали двух жителей Свердловской области по уголовному делу о серии краж с банковских карт. Поводом стало обращение 41-летней женщины. Жительница Магнитогорска рассказала, что с её карты было списано более 16 000 рублей.



«В ходе проведенных мероприятий сотрудники отделения по расследованию преступлений с применением IT-технологий управления уголовного розыска ГУ МВД области и магнитогорского Управления МВД в Свердловской области задержали подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались ранее судимые местные жители. Задержанные пояснили, что в одном из мессенджеров у неизвестного лица приобрели реквизиты банковской карты»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемые также рассказали, что вводили данные карт в интернет-магазинах, похищая таким образом деньги. Во время обыска у них изъяли множество сим-карт, банковских карт, сотовые телефоны, компьютеры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи «Кража» Уголовного кодекса России. По ней подозреваемые могут получить срок до шести лет.

«Сотрудниками полиции задокументирована причастность задержанных к совершению более 100 аналогичных преступлений, ущерб по которым устанавливается. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другому − подписка о невыезде и надлежащем поведении»,— добавили в ведомстве.

Сейчас также проводятся оперативно-следственные действия, в ходе которых планируется найти и задержать человека, указавшего реквизиты банковской карты потерпевшей.