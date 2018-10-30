/ Автоледи не справилась с управлением и улетела в кювет в Коркино

Женщину госпитализировали.

Жительница Челябинска попала в ДТП на автодороге «Дружба». Инцидент случился вчера, 29 октября.

34-летняя женщина управляла автомобилем «Мазда». В районе Агрокомплекса она не справилась с управлением, из-за чего съехала в кювет. Приехавшие на место аварии сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в травматологическое отделение городской больницы города.

Отметим, что это не первое ДТП, которое случилось на «Дружбе» в октябре. Ранее 26-летний водитель «Дэу Нексия» повредил ограждение. В результате администрация города выставила автовладельцу требование на возмещение ущерба.

Добавим, что сегодня в области ситуация на дорогах гораздо хуже. Виноват в этом снег, покрывший проезжую часть.

Инспекторы ГИБДД помогают дорожным службам в уборке дорог. Экипажи ДПС сопровождают колонны снегоуборочной техники для беспрепятственного и приоритетного проезда по всем городским улицам. Предпринимаемыми мерами удалось минимизировать ситуации со скоплением автомобилей на основных транспортных магистралях областного центра, реагирование на складывающуюся дорожную обстановку происходит своевременно. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

Автомобилистов просят позаботиться о своей безопасности и сохранности автомобилей и сменить летнюю резину на зимнюю.