Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.81 +0.18 75.04 +0.37
Челябинск
сейчас
 
-3 °C
завтра
 
-1 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП

Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП

Девушка поступила в операционную с осколком стекла, вонзившимся в глазницу.
сегодня в 16:39
  |  Общество

Молодая девушка, пострадавшая в страшном ДТП на трассе М-5, смогла вернуться к прежней жизни. Она поступила в Челябинскую областную клиническую больницу с множественными травмами, в том числе проникающим ранением глазного яблока. Осколок лобового стекла вонзился прямо в глазницу девушке. Врачи провели сложную операцию, чтобы не просто вынуть осколок и спасти глаз, но и сохранить зрение пациентки. Сейчас, по словам девушки, все хорошо. О трагедии напоминает корсет, который нужно носить каждый день, и предстоящая операция.

Сейчас я вижу хорошо, зрение практически полностью восстановилось. Я ношу корсет. Сначала была закреплена и шея, это сильно сковывало движения. Было тяжело спать, я могла делать это только на одном боку. После операции мне ставили уколы в глаз, я пила таблетки и продолжаю это делать, капаю капли. Улучшение было заметно через несколько месяцев после операции. Я испытала огромную радость. Сейчас я потихоньку возвращаюсь на работу в родном Чебаркуле. — сообщила сайту «Первый областной» пострадавшая Анастасия Фокс.

Девушка рассказала, что в роковой вечер возвращалась с модельного конкурса. Мечта работать на подиуме и перед камерой остается, так что девушке нужны несколько пластических операций, чтобы скрыть последствия ДТП: мелкие осколки оставили на лице шрамы. Но главное, что Анастасия теперь может двигаться и видеть, все благодаря стараниям врачей.

Этот случай — лучшее доказательство того, что настоящее и будущее принадлежит многопрофильным крупным клиникам. Тем, кто аккумулировал и материальные ресурсы, лучшие, современные, и квалифицированные кадры. Наличие этих составляющих привело к результату. Это и есть программа работы сегодняшней системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. — прокомментировал сайту «Первый областной» главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Напомним, ДТП произошло на трассе М-5 недалеко от Чебаркуля 27 июня. Сначала автомобиль, в котором ехала Анастасия, столкнулся на трассе с лосем, затем машину вынесло на обочину. Она залетела в узкое пространство между двумя большегрузами. Один пассажир погиб. Сама машина превратилась в груду металла.

Общество
О способах профилактики рака рассказали врачи
24.10.2018
О способах профилактики рака рассказали врачи
Общество
Главврач больницы рассказала, почему малыша после ДТП не приняли в хирургии
23.10.2018
Главврач больницы рассказала, почему малыша после ДТП не приняли в хирургии
Общество
Проверить зрение и предупредить глазные болезни зовут челябинцев врачи
15.10.2018
Проверить зрение и предупредить глазные болезни зовут челябинцев врачи
Общество
Региональные врачи обследовали детей из Пластовского района
03.10.2018
Региональные врачи обследовали детей из Пластовского района
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП
  
сегодня в 16:39
Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП
Происшествия
Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке
  
сегодня в 15:49
Огнеборцам не обеспечили доступ к воде во время тушения пожара на автомойке
Общество
Цены на бензин выросли на Южном Урале
сегодня в 15:33
Цены на бензин выросли на Южном Урале
Происшествия
5 человек пострадали в аварии на Бродокалмакском тракте
  
сегодня в 15:30
5 человек пострадали в аварии на Бродокалмакском тракте
Общество
Магнитогорский солдат-контрактник, пропавший летом, вышел на связь с родными
сегодня в 15:03
Магнитогорский солдат-контрактник, пропавший летом, вышел на связь с родными
Спорт
Непобедимый чемпион единоборств и бразильский ударник сразятся за титул в Челябинске
сегодня в 14:52
Непобедимый чемпион единоборств и бразильский ударник сразятся за титул в Челябинске
Общество
Сразу 15 районов Челябинской области смогут вызвать спецслужбы по номеру «112»
сегодня в 14:39
Сразу 15 районов Челябинской области смогут вызвать спецслужбы по номеру «112»
Происшествия
Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке
сегодня в 14:00
Ссора соседей могла стать причиной пожара в Сатке
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6