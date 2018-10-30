/ Челябинские врачи спасли зрение начинающей модели, попавшей в жуткое ДТП

Девушка поступила в операционную с осколком стекла, вонзившимся в глазницу.

Молодая девушка, пострадавшая в страшном ДТП на трассе М-5, смогла вернуться к прежней жизни. Она поступила в Челябинскую областную клиническую больницу с множественными травмами, в том числе проникающим ранением глазного яблока. Осколок лобового стекла вонзился прямо в глазницу девушке. Врачи провели сложную операцию, чтобы не просто вынуть осколок и спасти глаз, но и сохранить зрение пациентки. Сейчас, по словам девушки, все хорошо. О трагедии напоминает корсет, который нужно носить каждый день, и предстоящая операция.

Сейчас я вижу хорошо, зрение практически полностью восстановилось. Я ношу корсет. Сначала была закреплена и шея, это сильно сковывало движения. Было тяжело спать, я могла делать это только на одном боку. После операции мне ставили уколы в глаз, я пила таблетки и продолжаю это делать, капаю капли. Улучшение было заметно через несколько месяцев после операции. Я испытала огромную радость. Сейчас я потихоньку возвращаюсь на работу в родном Чебаркуле. — сообщила сайту «Первый областной» пострадавшая Анастасия Фокс.

Девушка рассказала, что в роковой вечер возвращалась с модельного конкурса. Мечта работать на подиуме и перед камерой остается, так что девушке нужны несколько пластических операций, чтобы скрыть последствия ДТП: мелкие осколки оставили на лице шрамы. Но главное, что Анастасия теперь может двигаться и видеть, все благодаря стараниям врачей.

Этот случай — лучшее доказательство того, что настоящее и будущее принадлежит многопрофильным крупным клиникам. Тем, кто аккумулировал и материальные ресурсы, лучшие, современные, и квалифицированные кадры. Наличие этих составляющих привело к результату. Это и есть программа работы сегодняшней системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. — прокомментировал сайту «Первый областной» главврач ЧОКБ Дмитрий Альтман.

Напомним, ДТП произошло на трассе М-5 недалеко от Чебаркуля 27 июня. Сначала автомобиль, в котором ехала Анастасия, столкнулся на трассе с лосем, затем машину вынесло на обочину. Она залетела в узкое пространство между двумя большегрузами. Один пассажир погиб. Сама машина превратилась в груду металла.