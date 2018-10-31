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/ Водитель «КамАЗа» пытался незаконно увезти из России незарегистрированные «Мерседесы»

Водитель «КамАЗа» пытался незаконно увезти из России незарегистрированные «Мерседесы»

Скрытые от посторонних машины заметили пограничники.
сегодня в 18:01
  |  Общество

Два вида транспорта пытался вывезти из России в Кыргызстан нечестный водитель. Машины и мотоциклы, стоявшие в кузове, он прикрыл домашними вещами. На границе сообщил, что именно их и перевозит в другую страну. Однако при досмотре пограничники заметили, что водитель везет второй, «секретный», груз.

В ходе досмотра транспортного средства, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург — Ош (Кыргызская Республика), с сокрытием под сборным грузом домашних вещей выявлены 2 автомобиля «Мерседес Е-220», а также 4 мотоцикла без регистрационных знаков и документов. В настоящее время водитель и груз переданы сотрудникам Троицкого таможенного поста для проведения разбирательства, по результатам которого будет принято процессуальное решение. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Челябинской области.

Отметим, что «КамАЗ» остановили на пункте пропуска Бугристое.

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