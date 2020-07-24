«Ударил по голове палкой и избил»: неизвестный напал на пожилого жителя Миасса

По словам племянницы пострадавшего, конфликт произошел из-за черной собаки.

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Жертвой неизвестного мужчины стал 67-летний южноуралец, который отправился на рыбалку. Инцидент произошел утром в пятницу, 24 июля, на одном из разрезов возле железнодорожного вокзала в Миассе.

По словам племянницы пострадавшего мужчины, у воды ее родственник встретил молодую женщину с большой черной собакой. Животное начало кидаться на рыбака, тогда миассец попросил хозяйку отогнать питомца от него.

«Женщина не отреагировала и позвонила кому-то по телефону, пришел мужик и сзади ударил дядю по голове палкой и избил его», — рассказала родственница пострадавшего мужчины Надежда.

Женщина добавила, что сейчас ее дядя с сотрясением мозга и ушибами находится в больнице. Местных жителей она попросила сообщить в полицию, если им известны хозяева собаки или люди, которые могли навредить ее родственнику.

В пресс-службе ОМВД по Миассу корреспонденту сайта «Первый областной» сообщили, что информация о пострадавшем мужчине 1953 года рождения поступила от сотрудников скорой помощи. В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.