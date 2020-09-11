Подростка убило током в деревне под Челябинском

Мальчик с другом зашли в открытую трансформаторную будку.

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Смертельный инцидент с участием 15-летнего подростка произошёл в посёлке Теченский, который находится в 70 километрах от Челябинска. Мальчик погиб в трансформаторной будке, куда он вместе со своим 18-летним знакомым зашёл в поисках цветмета. Именно там было найдено его тело. Происшествие случилось в четверг, 10 сентября, передаёт региональный следственный комитет. По данным ведомства, дверь в сооружение была открыта.



«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи „Причинение смерти по неосторожности“», — добавили представители СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас специалисты проводят следственные действия, в ходе которых установят все детали произошедшего. В частности в СК проверят, кому принадлежит трансформаторная будка и кто ответственен за её состояние и обеспечение безопасности.