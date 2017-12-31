Пьяный водитель, направивший большегруз на авто с 7-летней девочкой, задержан

﻿Полиция уже возбудила уголовное дело.



Полиция вынесла предварительный вердикт по ДТП в Саткинском районе. Там погибла 7-летняя девочка, жительница Свердловской области. По данным правоохранителей, виновником аварии стал 52-летний водитель большегруза из Тюмени. Он вывел свою машину на «встречку», к тому же был пьян. Полиция задержала его, чуть позже было возбуждено уголовное дело.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» УК РФ. Максимальное наказание за совершение данного преступления – лишение свободы на срок до семи лет. По ходатайству следователя перед судом решается вопрос об избрании водителю «Вольво» меры пресечения в виде заключения под стражу. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.



Обвинение 52-летнему водителю пока не предъявлено.



Напомним, 30 декабря на трассе М-5 Москва-Челябинск в Саткинском районе произошла смертельная авария. Фура буквально раздавила иномарку, в которой находились водитель и три пассажира — два ребенка и женщина. В результате ДТП погибла 7-летняя девочка. Ее маму и 4-летнего брата госпитализировали. Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель большегруза «Вольво» в момент столкновения был пьян.