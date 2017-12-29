/ 5 человек госпитализировали после лобового ДТП «Лады» и ВАЗа

Машины столкнулись на юге области.

На юге Челябинской области столкнулись две отечественные легковушки. Инцидент произошел днем 18 декабря на трассе Черноречье-Бреды. ВАЗ занесло на дороге, находившийся за рулем 34-летний мужчина не смог выровнять машину. В итоге легковушка вылетела на «встречку», где впечаталась в «Ладу Приора».



В результате ДТП водитель и пассажиры 1973 и 1983 года рождения, автомобиля ВАЗ- 21101, а также водитель и пассажир 1956 года рождения, автомобиля Лада Приора, получили телесные повреждения и были госпитализированы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

У ВАЗа раскурочило переднюю часть, прогнулась крыша, оторвался бампер. «Лада» пострадала меньше.



Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.