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/ Туман спровоцировал смертельное ДТП между ВАЗом и «Рено» в Челябинской области

Туман спровоцировал смертельное ДТП между ВАЗом и «Рено» в Челябинской области

63-летний мужчина погиб на месте.
сегодня в 12:44
  |  Происшествия

Накануне вечером на автодороге в Челябинской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, приведшее к смерти одного из водителей. 63-летний водитель ВАЗа получил несовместимые с жизнью травмы после того, как в него врезался автомобиль из попутного потока. Водитель «Рено» выехал на встречную полосу, когда дорогу накрыл туман.

В 21:20 на 56 километре автодороги Красноуфимск-Арти-Нязепетровск-Верхний Уфалей-Касли водитель 1973 года рождения, управляя автомобилем «Рено Меган», в условиях тумана выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением водителя 1954 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте ДТП. — сообщили сайту «Первый областной» в областной Госавтоинспекции.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии, проводится административная проверка.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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