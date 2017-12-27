/ Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом

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Под Златоустом 26 декабря ВАЗ въехал в автобус «Ванхул». Столкновение произошло, когда легковушка выехала на полосу встречного движения. Занять свою полосу или уклониться от движущегося автобуса ВАЗ не смог. В результате машину раскурочило, а водителю легковушки потребовалась помощь медиков и спасателей.
Прибывшие спасатели деблокировали из ВАЗа зажатого водителя 1985 года рождения. При ДТП мужчина получил открытый перелом верхней части бедра. Сотрудники спасотряда передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.
Причины, по которым легковой автомобиль выехал на «встречку», и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.
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