/ Водитель ВАЗа получил открытый перелом в лобовом ДТП с автобусом

Мужчину извлекали из автомобиля спасатели.

Под Златоустом 26 декабря ВАЗ въехал в автобус «Ванхул». Столкновение произошло, когда легковушка выехала на полосу встречного движения. Занять свою полосу или уклониться от движущегося автобуса ВАЗ не смог. В результате машину раскурочило, а водителю легковушки потребовалась помощь медиков и спасателей.

Прибывшие спасатели деблокировали из ВАЗа зажатого водителя 1985 года рождения. При ДТП мужчина получил открытый перелом верхней части бедра. Сотрудники спасотряда передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.



Причины, по которым легковой автомобиль выехал на «встречку», и обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.