«В какой-то степени они стали заложниками соцсетей»: со школьниками из Снежинска ведется работа

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова взяла ситуацию на контроль.

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В ходе расследования инцидента удалось выяснить, что дети проявляют повышенный интерес к субкультуре «Колумбайн». Они обсуждали с одноклассниками, что являются приверженцами этого движения, размещали на страницах в соцсетях материалы, содержащие фото и видео сцен насилия, пропагандирующие скулшутинг — массовое вооруженное нападение в образовательных организациях.

«С семьями идет работа, чтобы получить экспертное заключение серьезности намерений этих детей, проводится анализ соцсетей. В какой-то степени они стали заложниками соцсетей. Конечно, и взрослые проглядели. Нужно больше интересоваться группами и страницами детей. Когда дети объединяются по интересам, как в данном случае, они ведут себя обособленно. При этом сами дети не скрывали, что состояли в определенных группах. Это тот фактор риска, который должен был насторожить и родителей, и школу в той или иной степени», — прокомментировала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

При этом дети воспитываются в благополучных семьях и не состоят на учете. Сейчас устанавливаются причины и условия, в рамках которых школьники были увлечены такими движениями. Школа проводит профилактическую работу. Привлечены ПДН и управление образования.